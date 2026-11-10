İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Sibiqa: Ukrayna Qara dənizdə və energetika sahəsində atəşkəslə bağlı təkliflərini təqdim edib

    Digər ölkələr
    • 10 noyabr, 2026
    • 22:39
    Sibiqa: Ukrayna Qara dənizdə və energetika sahəsində atəşkəslə bağlı təkliflərini təqdim edib

    Ukrayna Qara dənizdə və energetika sektorunda Rusiya Federasiyası ilə atəşkəsə dair təkliflərini beynəlxalq tərəfdaşlarına təqdim edib.

    "Report" Ukrayna mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın xarici işlər naziri Andrey Sibiqa G7 ölkələrinin XİN rəhbərlərinin görüşünün yekunlarına dair bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Kiyev deeskalasiyanın tərəfdarıdır və Moskvanın cavabını gözləyərək atəşkəs üçün öz yanaşmalarını təklif edir. Bu məsələlər həmçinin Ukrayna, ABŞ və Rusiya arasında Əbu-Dabidə keçirilən üçtərəfli danışıqlar çərçivəsində də müzakirə olunur.

    Sibiqa qeyd edib ki, danışıqların əsas mövzuları arasında Ukrayna və Avropa üçün təhlükəsizlik zəmanətləri, eləcə də müharibənin başa çatmasını sürətləndirə biləcək Ukrayna və Rusiya prezidentləri Volodimir Zelenski ilə Vladimir Putinin mümkün görüşü yer alır.

    Qeyd olunur ki, BƏƏ-də danışıqların ilk raundu təxminən dörd saat davam edib. Mənbələrin məlumatına görə, tərəflər həmçinin Ukraynanın müharibədən sonrakı bərpası və Avropa təhlükəsizlik arxitekturasının perspektivlərini müzakirə ediblər. Bundan başqa, yaxın vaxtlarda hərbi əsirlərin genişmiqyaslı mübadiləsi barədə razılığın əldə olunduğu bildirilir.

    Əbu-Dabidəki danışıqlar noyabrın 11-də davam etməlidir.

    Andrey Sibiqa Ukrayna-Rusiya sülh prosesi
    Сибига: Украина передала партнерам предложения о перемирии в Черном море и энергетике
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    02:41
    Ukrayna Prezidenti: Rusiya Əbu-Dabi danışıqlarında Donbasdakı vəziyyəti təhrif edib
    Digər ölkələr
    02:39
    Yunanıstanda sualtı elektrik xətti tikiləcək
    Digər ölkələr
    02:29
    Serbiyanın Atəşkəs Günündə altı topdan on yaylım atəşi açılıb
    Digər ölkələr
    02:02
    İsrail HƏMAS-ın tərk-silah olunması ilə bağlı vasitəçilərə çağırış edib
    Digər ölkələr
    01:44
    Əraqçi ABŞ-nin 20 milyon dollarlıq təklifinə görə BMT və AEBA-ya etiraz məktubu ünvanlayıb
    Region
    01:24
    NYT: ABŞ Venesuela neftinin satışından 12 milyard dollardan çox gəlir əldə edib
    Digər ölkələr
    01:17
    Cim Cordan ABŞ Nümayəndələr Palatasında respublikaçı azlığın lideri seçilib
    Digər ölkələr
    00:54
    Qalibaf: Müctəba Xamenei Çinlə əlaqələrə dair tapşırıqlar verib
    Region
    00:36
    Bosniya və Herseqovinada iqtisadi artım daxili istehlak hesabına təmin edilir
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti