Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Тофиг Алиев: Надеюсь, в будущем смогу стать чемпионом мира

    Индивидуальные
    • 10 ноября, 2026
    • 22:07
    Тофиг Алиев: Надеюсь, в будущем смогу стать чемпионом мира

    Член сборной Азербайджана по прыжкам на батуте Тофиг Алиев впервые завоевал медаль чемпионата мира в индивидуальных соревнованиях.

    Как сообщает Report, об этом спортсмен рассказал журналистам.

    По его словам, соревнования были сложными, однако сборной Азербайджана удалось в третий раз подряд завоевать золото в командном зачете.

    Алиев отметил, что не расстраивается из-за серебряной медали.

    "Несмотря на то что я завоевал серебро, не унываю. Впереди еще много чемпионатов мира. Надеюсь, в будущем смогу выиграть и золотую медаль", – сказал он.

    Спортсмен рассказал, что за четыре дня соревнований выполнил шесть комбинаций, пять из которых прошли без ошибок. Трудности возникли лишь во время последнего выступления в финале.

    "В финале мне нужно было рискнуть, но я этого не сделал. Разница в баллах между мной и соперником из Португалии была небольшой", – отметил Алиев.

    Напомним, представитель сборной Азербайджана Тофиг Алиев завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по прыжкам на батуте и тамблингу, который проходил в китайском Нанкине.

    Тофиг Алиев Прыжки на батуте Серебряная медаль
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