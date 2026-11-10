Тофиг Алиев: Надеюсь, в будущем смогу стать чемпионом мира

Член сборной Азербайджана по прыжкам на батуте Тофиг Алиев впервые завоевал медаль чемпионата мира в индивидуальных соревнованиях.

Как сообщает Report, об этом спортсмен рассказал журналистам.

По его словам, соревнования были сложными, однако сборной Азербайджана удалось в третий раз подряд завоевать золото в командном зачете.

Алиев отметил, что не расстраивается из-за серебряной медали.

"Несмотря на то что я завоевал серебро, не унываю. Впереди еще много чемпионатов мира. Надеюсь, в будущем смогу выиграть и золотую медаль", – сказал он.

Спортсмен рассказал, что за четыре дня соревнований выполнил шесть комбинаций, пять из которых прошли без ошибок. Трудности возникли лишь во время последнего выступления в финале.

"В финале мне нужно было рискнуть, но я этого не сделал. Разница в баллах между мной и соперником из Португалии была небольшой", – отметил Алиев.

Напомним, представитель сборной Азербайджана Тофиг Алиев завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по прыжкам на батуте и тамблингу, который проходил в китайском Нанкине.