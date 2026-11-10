Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В Астане отметили День Победы и День государственного флага Азербайджана

    Внешняя политика
    • 10 ноября, 2026
    • 22:04
    В Астане отметили День Победы и День государственного флага Азербайджана

    В Астане состоялся торжественный прием по случаю 8 Ноября - Дня Победы и 9 Ноября - Дня государственного флага Азербайджана.

    Как передает казахстанское бюро Report, в мероприятии, организованном посольством Азербайджана в Казахстане, приняли участие представители дипломатического корпуса, азербайджанской диаспоры, общественности и медиа.

    Посол Азербайджана Алимирзамин Аскеров в своем выступлении рассказал об историческом значении Победы в 44-дневной Отечественной войне и восстановлении территориальной целостности и суверенитета страны.

    Дипломат подчеркнул, что благодаря решимости президента нашей страны, верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, мужеству азербайджанской армии и единству народа были освобождены оккупированные территории. Он напомнил, что в результате локальных антитеррористических мероприятий в сентябре 2023 года Азербайджан полностью восстановил свой государственный суверенитет.

    В ходе выступления особое внимание было уделено развитию азербайджано-казахстанских отношений. Посол отметил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравления азербайджанскому коллеге по случаю Дня Победы.

    По словам Аскеровa, регулярные встречи и взаимные визиты глав двух государств способствуют дальнейшему укреплению стратегического партнерства и союзнических отношений.

    Дипломат также рассказал о масштабных строительно-восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана. В частности, он отметил вклад Казахстана в восстановление Карабаха, напомнив о строительстве Детского центра творчества имени Курмангазы в Физули, который сегодня посещают около 100 детей.

    Кроме того, было отмечено, что в Карабахском университете в Ханкенди наряду с азербайджанской молодежью обучаются и казахстанские студенты.

    Отдельно посол остановился на мирном процессе между Азербайджаном и Арменией. Он подчеркнул историческое значение договоренностей, достигнутых 8 августа в Вашингтоне, напомнив, что Казахстан одним из первых приветствовал достигнутые соглашения.

    Аскеров также сообщил, что первой партией грузов, отправленных транзитом через территорию Азербайджана в Армению после снятия ограничений, стало казахстанское зерно. По его словам, это свидетельствует о практической реализации мирных договоренностей.

    Говоря об экономическом и технологическом сотрудничестве, дипломат отметил запуск Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии между Сумгайытом и Актау. Протяженность линии составляет около 380 километров, а пропускная способность превышает 400 терабит в секунду. Проект призван укрепить цифровые связи между Азией и Европой и повысить стратегическое значение Среднего коридора.

    В завершение выступления посол выразил уверенность в дальнейшем развитии братских отношений между Баку и Астаной, поздравил соотечественников с национальными праздниками и почтил память шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

    В Астане отметили День Победы и День государственного флага Азербайджана
    В Астане отметили День Победы и День государственного флага Азербайджана
    В Астане отметили День Победы и День государственного флага Азербайджана

    Алимирзамин Аскеров Посольство Азербайджана 8 Ноября - День Победы День Государственного флага Казахстан
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    Astanada Azərbaycanın Zəfər Günü və Dövlət Bayrağı Günü qeyd olunub
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