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    КСИР обвинил США в подрыве третьего нефтяного танкера в Ормузском проливе

    В регионе
    • 10 ноября, 2026
    • 22:09
    КСИР обвинил США в подрыве третьего нефтяного танкера в Ормузском проливе

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил о подрыве третьего нефтяного танкера на мине в Ормузском проливе, возложив ответственность за произошедшее на США.

    Как сообщает Report, об этом передает IRIB со ссылкой на КСИР.

    "Американские военные, которые сами не решаются приблизиться к Ормузскому проливу, вводят нефтяные танкеры в заблуждение заявлениями о том, что пролив открыт, и подвергают их опасности", – заявили в КСИР.

    Там добавили, что третий нефтяной танкер подорвался на морской мине при попытке пройти через Ормузский пролив по маршруту, не разрешенному Ираном.

    Отмечается, что танкер горит в восточной части Ормузского пролива, а дым от пожара распространился над акваторией.

    "После уничтожения береговых радиолокационных и навигационных систем американских военных на юге Ормузского пролива эти танкеры подвергаются еще большему риску. Пытаясь пройти по опасным и незаконным маршрутам, они подрываются на морских минах", – заявили в КСИР.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Ормузский пролив
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