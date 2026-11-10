КСИР обвинил США в подрыве третьего нефтяного танкера в Ормузском проливе

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил о подрыве третьего нефтяного танкера на мине в Ормузском проливе, возложив ответственность за произошедшее на США.

Как сообщает Report, об этом передает IRIB со ссылкой на КСИР.

"Американские военные, которые сами не решаются приблизиться к Ормузскому проливу, вводят нефтяные танкеры в заблуждение заявлениями о том, что пролив открыт, и подвергают их опасности", – заявили в КСИР.

Там добавили, что третий нефтяной танкер подорвался на морской мине при попытке пройти через Ормузский пролив по маршруту, не разрешенному Ираном.

Отмечается, что танкер горит в восточной части Ормузского пролива, а дым от пожара распространился над акваторией.

"После уничтожения береговых радиолокационных и навигационных систем американских военных на юге Ормузского пролива эти танкеры подвергаются еще большему риску. Пытаясь пройти по опасным и незаконным маршрутам, они подрываются на морских минах", – заявили в КСИР.