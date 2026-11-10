Судно ADNOC повреждено при атаке в водах ОАЭ

Одно из судов эмиратской компании ADNOC Logistics & Services получило повреждения после нападения в территориальных водах ОАЭ в Персидском заливе.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении компании.

Уточняется, что инцидент произошел во второй половине дня 10 ноября. В настоящее время профильные службы занимаются устранением последствий происшествия.

Отметим, что ADNOC Logistics & Services входит в структуру Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) и специализируется на морских перевозках и логистическом обслуживании энергетического сектора.