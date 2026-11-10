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    Судно ADNOC повреждено при атаке в водах ОАЭ

    Другие страны
    • 10 ноября, 2026
    • 22:24
    Судно ADNOC повреждено при атаке в водах ОАЭ

    Одно из судов эмиратской компании ADNOC Logistics & Services получило повреждения после нападения в территориальных водах ОАЭ в Персидском заливе.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении компании.

    Уточняется, что инцидент произошел во второй половине дня 10 ноября. В настоящее время профильные службы занимаются устранением последствий происшествия.

    Отметим, что ADNOC Logistics & Services входит в структуру Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) и специализируется на морских перевозках и логистическом обслуживании энергетического сектора.

    Персидский залив
    44 filmi
    44 filmi

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