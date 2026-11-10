Судно ADNOC повреждено при атаке в водах ОАЭ
Другие страны
- 10 ноября, 2026
- 22:24
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Одно из судов эмиратской компании ADNOC Logistics & Services получило повреждения после нападения в территориальных водах ОАЭ в Персидском заливе.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении компании.
Уточняется, что инцидент произошел во второй половине дня 10 ноября. В настоящее время профильные службы занимаются устранением последствий происшествия.
Отметим, что ADNOC Logistics & Services входит в структуру Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) и специализируется на морских перевозках и логистическом обслуживании энергетического сектора.
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