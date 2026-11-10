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    Fars körfəzində BƏƏ-yə məxsus gəmiyə hücum edilib

    Digər ölkələr
    • 10 noyabr, 2026
    • 22:56
    Fars körfəzində BƏƏ-yə məxsus gəmiyə hücum edilib

    Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) "ADNOC Logistics & Services" şirkətinə məxsus gəmilərdən biri Fars körfəzində ölkənin ərazi sularında hücuma məruz qalaraq zədələnib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə şirkətin bəyanatında bildirilir.

    Bildirilib ki, insident noyabrın 10-da günün ikinci yarısında baş verib. Hazırda aidiyyəti xidmətlər hadisənin nəticələrinin aradan qaldırılması ilə məşğuldur.

    Qeyd edək ki, "ADNOC Logistics & Services" Əbu-Dabi Milli Neft Şirkətinin (ADNOC) strukturuna daxildir və enerji sektorunun dəniz daşımaları, eləcə də logistik xidmətlər üzrə ixtisaslaşıb.

    Gəmiyə zərbə Fars körfəzi Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ)
    Судно ADNOC повреждено при атаке в водах ОАЭ
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