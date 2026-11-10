Fars körfəzində BƏƏ-yə məxsus gəmiyə hücum edilib
Digər ölkələr
- 10 noyabr, 2026
- 22:56
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) "ADNOC Logistics & Services" şirkətinə məxsus gəmilərdən biri Fars körfəzində ölkənin ərazi sularında hücuma məruz qalaraq zədələnib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə şirkətin bəyanatında bildirilir.
Bildirilib ki, insident noyabrın 10-da günün ikinci yarısında baş verib. Hazırda aidiyyəti xidmətlər hadisənin nəticələrinin aradan qaldırılması ilə məşğuldur.
Qeyd edək ki, "ADNOC Logistics & Services" Əbu-Dabi Milli Neft Şirkətinin (ADNOC) strukturuna daxildir və enerji sektorunun dəniz daşımaları, eləcə də logistik xidmətlər üzrə ixtisaslaşıb.
Son xəbərlər
02:41
Ukrayna Prezidenti: Rusiya Əbu-Dabi danışıqlarında Donbasdakı vəziyyəti təhrif edibDigər ölkələr
02:39
Yunanıstanda sualtı elektrik xətti tikiləcəkDigər ölkələr
02:29
Serbiyanın Atəşkəs Günündə altı topdan on yaylım atəşi açılıbDigər ölkələr
02:02
İsrail HƏMAS-ın tərk-silah olunması ilə bağlı vasitəçilərə çağırış edibDigər ölkələr
01:44
Əraqçi ABŞ-nin 20 milyon dollarlıq təklifinə görə BMT və AEBA-ya etiraz məktubu ünvanlayıbRegion
01:24
NYT: ABŞ Venesuela neftinin satışından 12 milyard dollardan çox gəlir əldə edibDigər ölkələr
01:17
Cim Cordan ABŞ Nümayəndələr Palatasında respublikaçı azlığın lideri seçilibDigər ölkələr
00:54
Qalibaf: Müctəba Xamenei Çinlə əlaqələrə dair tapşırıqlar veribRegion
00:36
Bosniya və Herseqovinada iqtisadi artım daxili istehlak hesabına təmin edilirDigər ölkələr