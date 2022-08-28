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Известный французский портал написал о влиянии Низами Гянджеви на азербайджанскую и мировую литературу

Известный французский портал написал о влиянии Низами Гянджеви на азербайджанскую и мировую литературу Известный французский портал Musulmans en France подготовил обширную статью о жизни и творчестве великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви.
Литература
28 августа 2022 г. 21:26
Известный французский портал написал о влиянии Низами Гянджеви на азербайджанскую и мировую литературу

Известный французский портал Musulmans en France подготовил обширную статью о жизни и творчестве великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви.

Как передает Report, в статье подчеркивается, что в 2021 году исполнилось 880 лет со дня рождения поэта. Отмечается влияние на азербайджанскую и мировую литературу Низами Гянджеви, который руководствовался гуманными принципами, процветавшими в Европе только с XIV века.

"Во Франции писатели, ученые, философы и художники с конца XV ​​века сделали человека центральной фигурой своих творений, исследований и размышлений. Однако, Низами веками ранее отстаивал ценности, которые стали волновать Европу с началом Нового времени (конец XV - начало XVI вв): место женщины в обществе и вопрос гендерного равенства, чувство справедливости, уважение к природе или свобода мышления.

Тема любви в стихах Низами не менее важна, так как она участвует в формировании человека. В творчестве поэта герои могут найти любовь только после обряда инициации, состоящего из испытаний, ведущих их к зрелости тела и разума", - говорится в статье.

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Версия на азербайджанском языке Fransanın məşhur portalı Nizami Gəncəvinin Azərbaycan və dünya ədəbiyyatına təsirindən yazıb

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