Издана книга, посвященная жизни и творчеству поэта Ильяса Тапдыга

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Издана посвященная жизни и творчеству поэта Ильяса Тапдыга книга "Şeirin, sözün bağbanı".

Об этом Report сообщили в отделе информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма.

Отмечается, что в книге была проанализирована более 60-летняя литературная деятельность поэта. В издании отмечается о его успехах в поэзии.

С 60-х гг прошлого столетия Ильяс Тапдыг был ярым пропагандистом ашугского мастерства. Он является автором сценария первого телефильма об ашугском мастерстве "Ашуг Алы" и фильмов о других ашугах.

Автор книги – директор Гедабекской школы ашугов Этибар Надироглу, редактор – удостоенный президентской премии Муса Алекперли.