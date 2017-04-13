Дом-музей Джалила Мамедкулизаде в Тбилиси отремонтируют

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Тбилиси. 13 апреля. REPORT.AZ/ Дом-музей видного азербайджанского писателя Джалила Мамедкулизаде в Тбилиси нуждается в ремонте.

Как сообщает грузинское бюро Report, на стенах запущенного долгие годы здания появились трещины.

Часть хранящихся в доме и отражающих деятельность Дж. Мамедкулизаде в Тбилиси документов, фотоматериалов, афиши снятых на основе его произведений фильмов, копии журнала "Молла Насреддин" пришли в полную негодность.

Руководитель рабочей группы по азербайджано-грузинским межпарламентским связям Афлатун Амашов, посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов, председатель Совета аксакалов в Грузии Исаг Новрузов и его заместитель Маяк Нематов посетили расположенный на центральной тбилисской улице Бесак дом-музей видного азербайджанского писателя, драматурга Дж. Мамедкулизаде.

В разговоре с Report Д. Гасанов отметил, что дом-музей писателя открылся 11 октября 1997 года. Издательство "Гейрат" некогда располагалось в подвале этого же дома. По его словам, сотрудники посольства Азербайджана в Грузии уже осмотрели здание. Подготовлен список хранимых там книг, оборудования, фото и видео, журналов: "К сожалению, некоторые книги, часть копий журнала "Молла Насреддин" пришли в негодность. Мы стараемся отремонтировать здание и восстановить пришедшие в негодность вещи и материалы".

Дипломат отметил, что в связи с этим будет сделано обращение к правительствам Азербайджана и Грузии и в соответствующие структуры.

А. Амашов отметил, что Дж. Мамедкулизаде принадлежат большие заслуги в развитии культуры, искусства и журналистики Азербайджана: "Видный писатель работал в издаваемой с 1903 года в Тбилиси газете "Шерг-Рус". В формировании Дж. Мамедкулизаде как писателя и журналиста большую роль сыграли газета "Шерг-Рус" и ее редактор Мухаммедага Шахтахтинский. Одной из заслуг газеты "Шерг-Рус" в истории прессы Азербайджана в том, что она показала нам такого видного журналиста как Джалил Мамедкулизаде, подготовила искусного редактора, который сумел последовательно укрепить демократический фронт в существующей после него прессе".

Депутат подчеркнул, что музей нуждается в серьезном ремонте и отметил, что поднимет вопрос перед соответствующими госструктурами для скорейшего восстановления этого очага культуры.

Отметим, что первое печатное издание писателя "Почтовый ящик", "Игра в кишмиш", перевод произведения Льва Толстого "Труд, смерть и болезнь" впервые были опубликованы в этой газете.

Начав печататься в журнале "Молла Насреддин", первый номер которого был издан 7 апреля 1906 года (по старому стилю 20 апреля), он заложил основу сатирической журналистики в Азербайджане и в тюркско-мусульманском мире.