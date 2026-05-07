BP профинансировала публикацию трех научных книг на азербайджанском языке

Британская компания BP в рамках проекта социальных инвестиций поддержала публикацию трех новых книг на азербайджанском языке.

Как сообщает Report, проект включал подготовку одной новой книги и перевод двух международных публикаций на азербайджанский язык.

В новой книге "12 модулей для изучения открытой науки" говорится об основных принципах открытой науки, открытом доступе (open access), ответственном использовании исследовательских данных и защите научных данных.

Одной из переведенных на азербайджанский язык международных книг стала работа Хельги Новотны "Мы доверяем искусственному интеллекту: власть, иллюзия и управление предиктивными алгоритмами" (In AI We Trust: Power, Illusion and Control of Predictive Algorithms). В публикации исследуется влияние искусственного интеллекта на общество, этику и управление, а также анализируются вопросы неопределенности и чрезмерной зависимости от технологий.

Другая книга - "Переход к чистой энергии: политика и стратегии для низкоуглеродного мира" (англ. The Clean Energy Transition: Policies and Politics for a Zero-Carbon World, 2022) Даниэля Дж. Фиорино. Книга охватывает такие темы, как возобновляемая энергия, электрификация, энергоэффективность и стратегии декарбонизации.

Общая стоимость проекта, реализованного Азербайджанским обществом молодых ученых, докторантов и магистров, составила 152 938 манатов ($90 тыс.).