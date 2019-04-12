Чингиз Абдуллаев: Люди просили извинения за действия главы исполнительной власти - ИНТЕРВЬЮ

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Известный автор детективов, народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев, празднующий в эти дни 60-летний юбилей, дал интервью ИА Report. Представляем читателям это интервью:

- Чингиз муаллим, поздравляем вас с 60-летием. Как Вы ощущаете себя в этом возрасте?

- Я ощущаю себя не 60-летним старожилом, а молодым писателем. Для меня этот возраст как два раза по тридцать. На той неделе состоялась моя встреча с читателями. На встречу пришли 650 читателей. Я ни певец, ни поэт, ни шоумен, даже танцевать не умею. Но за шесть часов я встретился с 650 читателями и ответил на интересующие их вопросы. Только представьте – с 19:00 до часа ночи я даже глотка воды не пил. Все это время я провел на ногах, беседуя с моими читателями. Значит, я все еще молод, и вовсе неправда, что я перешагнул 60-летний рубеж (смеется).

- Как обстоят дела со здоровьем? Недуги не донимают?

- Я никогда не курил, не пил и не принимал наркотиков. Всю жизнь занимался спортом. Как Вам известно, я являюсь председателем Наблюдательного совета футбольного клуба “Нефтчи”. Но спортом занимаюсь гораздо раньше. Наверное, отсутствие проблем со здоровьем связано именно с этим.

- Будучи председателем Наблюдательного совета ФК “Нефтчи”, часто ли доводиться вам встречаться с членами команды?

- Конечно, я бываю на всех встречах клуба, даже если матчи проходят за рубежом. Раскрою секрет, порой я спешно возвращал билеты и откладывал свои поездки, чтобы посетить игру нашего клуба. Разумеется, я встречаюсь с руководством.

- Какие чувства нахлынули на Вас, когда Президент удостоил Вас ордена “Шараф”?

- Это прекрасные чувства. Новость стала для меня полной неожиданностью. Честно говоря, я не ожидал столь высокой награды.

- Вы, как и прежде, частенько бываете за границей…

- Да. Не далее, как 10 дней назад, я вернулся из поездки. Сегодня вечером вновь уезжаю. В 90-е годы я ездил в Москву каждые выходные, а в понедельник, к началу рабочей недели, возвращался в Баку. Я человек творческий, поэтому поездок бывает много.

- Много ли времени вы проводите в Союзе писателей?

- Большую часть дня. Это нормально, учитывая, что я здесь работаю. Как-то меня не было в Союзе целых два месяца. А все потому, что участвовал в мероприятии мирового масштаба. За день я успеваю побывать в Союзе писателей, библиотеке, в «Нефтчи», встречаюсь с читателями и при этом еще нахожу время для творчества.

- Как Вам это удается?

- Мой секрет прост – я сплю всего 4 часа. Вот, скажем, сегодня я уснул в 01:30 и проснулся в 05:00.

- Вы упомянули о встрече с читателями. Часто ли происходят такие встречи?

- Да, такое случается. Кстати, недавно мы с нашим академиком Рафаэлем Гусейновым были на встрече с читателями в Кюрдамире. Глава исполнительной власти даже не удосужился встретиться с нами. Я понимаю его занятость, но можно было уважить хотя бы жителей своего района. На встречу пришли сотни моих читателей, а глава исполнительной власти не пустил к нам даже своего заместителя. Не он мне, а я нужен ему. Жители Кюрдамира потом звонили мне наперебой и приносили извинения за действия главы исполнительной власти своего района.

- Над каким произведением трудится Чингиз Абдуллаев?

- Я пишу сценарий для зарубежных заказчиков. Помимо этого, пишу две книги. Названия и сюжет пока раскрывать не буду.

- Чингиз муаллим, вы очень занятой человек. Приходилось ли Вам когда-нибудь прибегать к чьей-то помощи в процессе работы над книгой?

- Все свои книги я писал и пишу сам. И переводы сам делаю. Как-то я обратился к помощи одной женщины. Это было в то время, когда были рукописные тексты и мы еще не пользовались компьютерами.

- Вы бы хотели, как и раньше, работать на госслужбе?

- Раньше я работал на госслужбе. Это довольно ответственная работа, поэтому приходилось трудновато. Конечно, я всегда готов работать во благо нашего народа и государства. Если поступит предложение, я соглашусь.

- В одном из интервью вы говорили, что создаете свои произведения на основе реальных событий. Вы и ныне придерживаетесь этой тактики?

- Многие свои произведения я создал на основе архивов уголовных дел. Но эти архивные материалы исчерпались в 90-х годах прошлого века.

- Задумывались ли Вы написать детектив по мотивам совершенных в Азербайджане преступлений?

- Я написал много детективов на основе реальных преступлений. Некоторое время назад мне предложили написать произведение по делу о банде Гаджи Мамедова. Даже выразили готовность предоставить материалы по делу, но я отказался.

- Вы неоднократно попадали под шквал критики. Порой Ваше творчество не воспринимают всерьез. Как Вы к этому относитесь?

- Это напоминает мне назойливого комара, который жужжит под носом, а потом кусает и уносится прочь. Я не считаю нужным возражать им. Мои книги, вышедшие в свет на 32 языках, лучший ответ на их язвительные комментарии. Если мои критики хоть одну свою строчку издадут в 10 странах, я сочту их достойными оппонентами. Если меня раскритикует Анар Рзаев, я всерьез отнесусь к этому. Однако критику некоторых я всерьез не воспринимаю.