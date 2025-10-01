Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Абдуллаев: В Азербайджане 3 тысячи писателей, но они пока издают книги за свой счет

    Литература
    • 01 октября, 2025
    • 11:55
    Первый секретарь Союза писателей Азербайджана Чингиз Абдуллаев выразил надежду, что азербайджанские писали смогут в ближайшем будущем получать гонорары за свои произведения.

    Как сообщает Report, об этом Абдуллаев заявил на церемонии открытия XI Бакинской международной книжной ярмарки.

    Он подчеркнул, что сегодня в Азербайджане насчитывается около 3 тысяч писателей.

    "Еще 20 лет назад мы не могли бы представить, что в Азербайджане будут проводиться подобные международные выставки. Верим, что на следующем этапе наши писатели смогут получать гонорары за свои произведения", - сказал он.

    Абдуллаев также затронул проблемы книжной индустрии: "К сожалению, сегодня наши писатели издают книги за собственные средства. В мире это давно не практикуется. Но придет время, когда этого не будет, и мы будем соответствовать мировым стандартам".

    Çingiz Abdullayev: Yazıçılarımızın da gələcəkdə əsərlərinə görə qonorar alacaqlarına inanırıq

