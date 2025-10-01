Абдуллаев: В Азербайджане 3 тысячи писателей, но они пока издают книги за свой счет

Первый секретарь Союза писателей Азербайджана Чингиз Абдуллаев выразил надежду, что азербайджанские писали смогут в ближайшем будущем получать гонорары за свои произведения.

Как сообщает Report, об этом Абдуллаев заявил на церемонии открытия XI Бакинской международной книжной ярмарки.

Он подчеркнул, что сегодня в Азербайджане насчитывается около 3 тысяч писателей.

"Еще 20 лет назад мы не могли бы представить, что в Азербайджане будут проводиться подобные международные выставки. Верим, что на следующем этапе наши писатели смогут получать гонорары за свои произведения", - сказал он.

Абдуллаев также затронул проблемы книжной индустрии: "К сожалению, сегодня наши писатели издают книги за собственные средства. В мире это давно не практикуется. Но придет время, когда этого не будет, и мы будем соответствовать мировым стандартам".