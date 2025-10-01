Çingiz Abdullayev: Yazıçılarımızın da gələcəkdə əsərlərinə görə qonorar alacaqlarına inanırıq
Ədəbiyyat
- 01 oktyabr, 2025
- 11:32
Azərbaycanda 3 min yazıçı var.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin (AYB) birinci katibi Çingiz Abdullayev XI Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisinin açılış mərasimində deyib.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda 20 il öncə bu cür beynəlxalq sərgilərin keçiriləcəyi təsəvvürə belə gəlməzdi:
"Biz inanırıq ki, yazıçılarımız da növbəti mərhələdə yazıb-yaratdıqları əsərlərə görə qonorar ala biləcəklər".
Xalq yazıçısı həmçinin kitab sənayesinin problemlərinə də toxunub:
"Təəssüflər olsun ki, bu gün yazıçılarımız öz pulları ilə kitab çap edirlər. Dünyada belə şey yoxdur. Amma zaman gələcək ki, belə olmayacaq, biz dünya standartları ilə uyğunlşacağıq".
