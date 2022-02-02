Минкультуры о предстоящем фильме о Карабахской войне

Фильм о Карабахе будет снят в жанре боевика.

Фильм о Карабахе будет снят в жанре экшн.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве культуры.

Производство боевика о Карабахе начнется в этом году: "Сейчас идет работа над сценарием. Подготовка любого полнометражного художественного фильма требует определенного времени. Фильм о реальных фактах и недавней истории требует более серьезного и ответственного подхода. В процессе написания сценария собирается, обрабатывается информация, рассказы, связанные с войной. То есть требуется некоторое время, чтобы работа была совершенной".

Подготовить сценарий фильма, провести подготовительный процесс и начать съемки планируется в течение этого года.