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Минкультуры о предстоящем фильме о Карабахской войне

Минкультуры о предстоящем фильме о Карабахской войне Фильм о Карабахе будет снят в жанре боевика.
Kультурная политика
2 февраля 2022 г. 14:05
Минкультуры о предстоящем фильме о Карабахской войне

Фильм о Карабахе будет снят в жанре экшн.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве культуры.

Производство боевика о Карабахе начнется в этом году: "Сейчас идет работа над сценарием. Подготовка любого полнометражного художественного фильма требует определенного времени. Фильм о реальных фактах и недавней истории требует более серьезного и ответственного подхода. В процессе написания сценария собирается, обрабатывается информация, рассказы, связанные с войной. То есть требуется некоторое время, чтобы работа была совершенной".

Подготовить сценарий фильма, провести подготовительный процесс и начать съемки планируется в течение этого года.

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Версия на английском языке Statement from Culture Ministry on film about Karabakh war
Версия на азербайджанском языке Nazirlikdən Qarabağ müharibəsi haqqında çəkiləcək filmlə bağlı açıqlama

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