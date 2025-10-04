Заслуженный артист Азербайджана Ядигяр Мурадов госпитализирован

Директор Государственного музыкально-драматического театра Шуши, заслуженный артист Ядигар Мурадов госпитализирован.

Как сообщает Report со ссылкой на театр, он в настоящее время проходит лечение в отделении реанимации Центральной клинической больницы, его состояние оценивается как тяжелое.

Отмечается, что заслуженный артист страдает онкологическим заболеванием.