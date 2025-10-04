Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Заслуженный артист Азербайджана Ядигяр Мурадов госпитализирован

    Kультурная политика
    • 04 октября, 2025
    • 22:46
    Заслуженный артист Азербайджана Ядигяр Мурадов госпитализирован

    Директор Государственного музыкально-драматического театра Шуши, заслуженный артист Ядигар Мурадов госпитализирован.

    Как сообщает Report со ссылкой на театр, он в настоящее время проходит лечение в отделении реанимации Центральной клинической больницы, его состояние оценивается как тяжелое.

    Отмечается, что заслуженный артист страдает онкологическим заболеванием.

    Səhhəti pisləşən Əməkdar artist Yadigar Muradov xəstəxanaya yerləşdirilib

