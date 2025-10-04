Заслуженный артист Азербайджана Ядигяр Мурадов госпитализирован
Kультурная политика
- 04 октября, 2025
- 22:46
Директор Государственного музыкально-драматического театра Шуши, заслуженный артист Ядигар Мурадов госпитализирован.
Как сообщает Report со ссылкой на театр, он в настоящее время проходит лечение в отделении реанимации Центральной клинической больницы, его состояние оценивается как тяжелое.
Отмечается, что заслуженный артист страдает онкологическим заболеванием.
Последние новости
23:09
Расселл стал победителем квалификации Гран-при Сингапура "Формулы-1"Формула 1
22:53
Кобахидзе возложил ответственность за беспорядки в Тбилиси на посла ЕСВ регионе
22:51
Во Франции из-за шторма "Эми" погибли два человекаДругие страны
22:46
Заслуженный артист Азербайджана Ядигяр Мурадов госпитализированKультурная политика
22:44
Партия "Грузинская мечта" сохраняет лидерство на муниципальных выборах - ОБНОВЛЕНО-2В регионе
22:36
Нетаньяху: Разоружение ХАМАС произойдет при любых обстоятельствахДругие страны
22:21
Число погибших из-за израильского удара по Газе увеличилось до 39 - ОБНОВЛЕНОДругие страны
22:11
МИД Египта: Непрямые переговоры между ХАМАС и Израилем пройдут 6 октябряДругие страны
22:01