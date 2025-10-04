Səhhəti pisləşən Əməkdar artist Yadigar Muradov xəstəxanaya yerləşdirilib

İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrının direktoru, Əməkdar artist Yadigar Muradov xəstəxanaya yerləşdirilib.

    Bu barədə "Report"a teatrdan məlumat verilib.

    Onun hazırda Mərkəzi Klinik Xəstəxananın reanimasiya şöbəsində müalicə aldığı və vəziyyətinin ağır olduğu bildirilib.

    Qeyd edək ki, Əməkdar artist onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkir.

    Заслуженный артист Азербайджана Ядигяр Мурадов госпитализирован

