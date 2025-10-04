Səhhəti pisləşən Əməkdar artist Yadigar Muradov xəstəxanaya yerləşdirilib
Mədəniyyət siyasəti
- 04 oktyabr, 2025
- 22:45
Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrının direktoru, Əməkdar artist Yadigar Muradov xəstəxanaya yerləşdirilib.
Bu barədə "Report"a teatrdan məlumat verilib.
Onun hazırda Mərkəzi Klinik Xəstəxananın reanimasiya şöbəsində müalicə aldığı və vəziyyətinin ağır olduğu bildirilib.
Qeyd edək ki, Əməkdar artist onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkir.
