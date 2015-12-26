​ЮНЕСКО объявит 2016 год годом Имадеддина Насими и Моллы Панаха Вагифа

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ "2016 год будет объявлен по линии ЮНЕСКО годом двух выдающихся представителей азербайджанской классической литературы - Имадеддина Насими и Моллы Панаха Вагифа".

Как сообщает Report, об этом сказал министр культуры и туризма Абульфас Гараев.

По словам министра, для Азербайджана это будет ценным событием в следующем году.

А.Гараев отметил, что в ЮНЕСКО также будет отмечаться годовщина переселения немцев в Азербайджан.

Все три предложения будут представлены ЮНЕСКО в 2016 году.