​ЮНЕСКО объявит 2016 год годом Имадеддина Насими и Моллы Панаха Вагифа

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ "2016 год будет объявлен по линии ЮНЕСКО годом двух выдающихся представителей азербайджанской классической литературы - Имадеддина Насими и Моллы Панаха Вагифа".
Как сообщает Report, об этом сказал министр культуры и туризма Абульфас Гараев.
По словам министра, для Азербайджана это будет ценным событием в следующем году.
А.Гараев отметил, что в ЮНЕСКО также будет отмечаться годовщина переселения немцев в Азербайджан.
Все три предложения будут представлены ЮНЕСКО в 2016 году.
Ülviyyə HəsənqızıАвтор новости
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