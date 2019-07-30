Ялчын Рзазаде: После полного выздоровления я вернусь на сцену

"После полного выздоровления и возвращения в Баку я продолжу заниматься своим творчеством. В первую очередь я планирую дать отчетный концерт своему народу во Дворце Гейдара Алиева".

Об этом Report сказал прооперированный в одной из турецких больниц народный артист, певец Ялчын Рзазаде.

Он сказал, что намерен продолжить занятие творчеством через три месяца после того, как его выпишут из больницы.

Я.Рзазаде подчеркнул, что в турецкой больнице, где он проходит лечение, ему оказывают внимание и заботу на высоком уровне: "Сейчас я не очень хорошо себя чувствую. Врачи тоже не говорят ничего конкретного. Но в целом лечение проводится на высоком уровне".

Отметим, что согласно поручению президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, Фонд взял под контроль вопрос, связанный со здоровьем народного артиста Ялчина Рзазаде. Он был направлен на лечение в одну из клиник в Стамбуле, где он был прооперирован.

У 73-летнего Я.Рзазаде была обнаружена язва желудка.