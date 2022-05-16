Ведется ли незаконное строительство в Ичеришехер?

"Строения на территории Ичеришехер можно разделить на две группы. Первые - это здания, являющиеся историческими памятниками, а вторые - здания, не являющиеся историческими памятниками".

"Строения на территории Ичеришехер можно разделить на две группы. Первые - это здания, являющиеся историческими памятниками, а вторые - здания, не являющиеся историческими памятниками".

Как сообщает Report, об этом в интервью ITV заявил председатель правления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Шахин Сеидзаде.

Председатель правления отметил, что позиция в отношении исторических памятников конкретная: "Внесение каких-либо изменений в эти строения недопустимо".

"Мы знаем, что заповедник входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы получаем отчеты о проведенных мониторингах. Если бы в Ичеришехере были зафиксированы нарушения, ЮНЕСКО поставило бы нас в известность. Все решения принимаются с учетом сохранения исторических памятников", - отметил Ш.Сеидзаде.