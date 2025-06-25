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В "Зеленом театре" прошла концертная программа "Ритмы Гваделупе и Азербайджана"

В "Зеленом театре" прошла концертная программа "Ритмы Гваделупе и Азербайджана" В "Зеленом театре" в Баку состоялась концертная программа "Ритмы и танцы Гваделупе и Азербайджана".
Kультурная политика
25 июня 2025 г. 20:13
В Зеленом театре прошла концертная программа Ритмы Гваделупе и Азербайджана

В "Зеленом театре" в Баку состоялась концертная программа "Ритмы и танцы Гваделупе и Азербайджана".

Как сообщает Report, концерт состоялся при организации Бакинской инициативной группы.

Руководитель БИГ Аббас Аббасов сказал, что организация провела около 30 концертных программ в зарубежных странах:

"Концертная программа сегодня впервые проходит в Баку, в прекрасном "Зеленом театре". БИГ продолжает борьбу с колониализмом не только с политической, но и с научной и культурной стороны".

Национальный координатор отделения FID в Гваделупе Жан-Жакоб Бисеп выразил благодарность БИГ за создание условий для представления культуры его страны в Азербайджане.

На вечере ритм-группы Lakou Veranda и "Натиг" из Гваделупе выступили с обширной программой. Танцевальная композиция, представленная группой "Мирвари", добавила вечеру особый колорит.

Совместная культурная программа двух стран была встречена зрителями с большим энтузиазмом.

Фото: Самира Гасанова

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Версия на английском языке ФотоConcert 'Rhythms of Guadeloupe and Azerbaijan' held at Green Theater
Версия на азербайджанском языке Фото"Yaşıl Teatr"da "Qvadelup və Azərbaycan ritmləri" adlı konsert proqramı keçirilib

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