В ЮНЕСКО отметили 140-летие Узеира Гаджибейли

В ЮНЕСКО отметили 140-летний юбилей гениального азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли.

Как сообщает французское бюро Report, в мероприятии, организованном постоянным представительством Азербайджана при ЮНЕСКО и Ассоциацией Франко-Азербайджанского диалога, приняли участие послы различных стран во Франции, постпред Эльман Абдуллаев и другие лица.

Выступившие рассмотрели жизненный и творческий путь У. Гаджибейли, отметив его исключительное место в истории азербайджанской и мировой музыки. Было подчеркнуто, что проведение этого юбилея в ЮНЕСКО является показателем того, что наследие Узеира Гаджибейли принадлежит не только Азербайджану, но и всему человечеству.

Президент Национальной академии наук Азербайджана Иса Габиббейли рассказал о творчестве азербайджанского композитора, автора первой оперы на Востоке. Он отметил, что, несмотря на древнюю историю музыки в нашей стране, основоположником профессиональной музыки является Узеир Гаджибейли.

Постпред Эльман Абдуллаев коснулся исключительной роли великого композитора в формировании национальной музыкальной идентичности Азербайджана.

"Узеир Гаджибейли создал музыкальный мост между Востоком и Западом, объединив многовековую традицию азербайджанского мугама с классическими формами западной музыки", - заявил дипломат.

В рамках мероприятия была представлена концертная программа с участием трио "Авей" - Лауре Вольпато (виолончель), Эльдениз Алекперзаде (фортепиано) и Агарагим Гулиев (флейта).