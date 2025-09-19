İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    UNESCO-da Üzeyir Hacıbəylinin 140 illik yubileyi qeyd edilib

    Mədəniyyət siyasəti
    • 19 sentyabr, 2025
    • 00:47
    UNESCO-da Üzeyir Hacıbəylinin 140 illik yubileyi qeyd edilib

    UNESCO-da dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin 140 illik yubileyi qeyd edilib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının UNESCO yanında daimi nümayəndəliyinin və Fransa-Azərbaycan Dialoqu Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə müxtəlif ölkələrin Fransadakı səfirləri, Azərbaycan Respublikasının UNESCO yanında daimi nümayəndəsi Elman Abdullayev və digər şəxslər iştirak ediblər.

    Çıxış edənlər Ü.Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yoluna nəzər salıb, onun Azərbaycan və dünya musiqi tarixində müstəsna yerini qeyd ediblər. Natiqlər UNESCO-da bu yubileyin keçirilməsinin Üzeyir Hacıbəyli irsinin yalnız Azərbaycana deyil, bütün bəşəriyyətə aidliyinin göstəricisi olduğunu vurğulayıblar.

    Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti İsa Həbibbəyli Azərbaycan bəstəkarı, Şərqdə ilk operanın müəllifinin yaradıcılığı haqqında danışıb. O, ölkəmizdə musiqinin qədim tarixi olmasına baxmayaraq, professional musiqinin Üzeyir Hacıbəyli tərəfindən yaradıldığını bildirib.

    Azərbaycan Respublikasının UNESCO yanında daimi nümayəndəsi Elman Abdullayev dahi bəstəkarın Azərbaycanın milli musiqi kimliyinin formalaşmasında müstəsna roluna toxunub.

    "Hacıbəyli Azərbaycan muğamının əsrlərlə yaşı olan ənənəsini Qərb musiqisinin klassik formaları ilə birləşdirərək Şərqlə Qərb arasında musiqi körpüsü saldı", - daimi nümayəndə bildirib.

    Tədbir çərçivəsində "Avey" triosunun - Laure Volpato (violonçel), Eldəniz Ələkbərzadə (piano) və Ağarəhim Quliyev (fleyta) - iştirakı ilə konsert proqramı təqdim olunub.

    “Avey” triosu Üzeyir Hacıbəyli Fransa
    Foto
    В ЮНЕСКО отметили 140-летие Узеира Гаджибейли

    Son xəbərlər

    01:34

    Hakan Fidan: ABŞ-nin İsrailin yürütdüyü siyasət üzərində təsiri düşünüldüyü qədər də güclü deyil

    Region
    01:26

    Merts: Almaniya İsrailin Qəzza zolağındakı hərəkətlərini soyqırımı hesab etmir

    Digər ölkələr
    01:01

    UEFA Çempionlar Liqasında I tura 6 oyunla yekun vurulub

    Futbol
    00:47
    Foto

    UNESCO-da Üzeyir Hacıbəylinin 140 illik yubileyi qeyd edilib

    Mədəniyyət siyasəti
    00:15

    Tramp Aİ-nin Çinə sanksiya tətbiq etməsinin Ukrayna münaqişəsini sonlandıra biləcəyini deyib

    Digər ölkələr
    23:55
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Delimitasiya Tavuşdan Zəngəzura keçdi

    Daxili siyasət
    23:44

    Tramp: ABŞ Ukraynada sülhün qorunmasına Rusiya ilə münaqişənin həllindən sonra yardım edə bilər

    Digər ölkələr
    23:41

    Kamçatka sahillərində 7,7 bal gücündə zəlzələ olub, sunami təhlükəsi elan edilib

    Region
    23:27

    ABŞ BMT Təhlükəsizlik Şurasında Qəzza ilə bağlı qətnaməyə veto qoyub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti