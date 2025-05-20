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В Управлении "Ичеришехер" назначен новый руководитель аппарата

В Управлении "Ичеришехер" назначен новый руководитель аппарата В Управлении "Ичеришехер" назначен новый руководитель аппарата
Kультурная политика
20 мая 2025 г. 15:21
В Управлении Ичеришехер назначен новый руководитель аппарата

Назначен новый руководитель аппарата Управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

Как сообщает Report, должность поручена Фуаду Халилову.

Ранее он работал в банковской сфере на ответственных и руководящих должностях в таких финансовых учреждениях, как Nikoil Bank, Bank Standard и Standard Insurance, а также в телекоммуникационном секторе, возглавив отделы B2B-продаж и управления продуктами в Bakcell и Azerconnect Group.

В 2020 году он также приобрел опыт государственного управления на должности советника председателя Государственного агентства занятости.

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Версия на азербайджанском языке “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinə Aparat rəhbəri təyin edilib

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