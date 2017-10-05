В учреждениях культуры Баку произошли новые кадровые изменения

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ В руководстве нескольких учреждений культуры Баку произошли изменения в ротационном порядке.

Как сообщили Report в пресс-службе управления, директор Дворца культуры имени Г. Аббасова Мамед Рза оглу Рзаев освобожден от занимаемой должности и назначен директором клуба поселка Шаган. Также от занимаемой должности освобожден замдиректора Центра по организации культурных мероприятий и работе с творческой молодежью Тофик Агарза оглу Дадашов, который назначен директором Дома культуры имени Г. Аббасова.

В связи с этим имеются соответствующие приказы Главного управления культуры и туризма Баку.

Согласно другому приказу управления, директор парка культуры и отдыха имени Р. Абоева Фикрет Зинун оглу Уруджалиев освобожден от должности и назначен директором Дворца культуры имени Г. Аббасова.