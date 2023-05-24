В столицах Азербайджана и Узбекистана проведут Дни культуры Баку и Ташкента

Двустороннее взаимодействие между Азербайджаном и Узбекистаном обсудили в ходе встречи и. о. хокима Ташкента Шавката Умурзакова с делегацией во главе с председателем Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуадом Мурадовым.

Двустороннее взаимодействие между Азербайджаном и Узбекистаном обсудили в ходе встречи и. о. хокима Ташкента Шавката Умурзакова с делегацией во главе с председателем Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуадом Мурадовым.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Узбекистан, об этом сообщает пресс-служба столичной администрации.

Умурзаков поздравил гостей с прошедшим 100-летием со дня рождения Гейдара Алиева, известного азербайджанского политического и общественного деятеля. Мероприятия в честь этой даты прошли и в Ташкенте.

"Подчеркнув поступательное развитие двусторонних отношений на основе документов и договоренностей, подписанных на встречах на высоком уровне глав двух государств, он отметил, что в экономике, сфере услуг, культуре, туризме, образовании и других направлениях есть большой неиспользованный потенциал. В частности, в целях ускорения культурного сотрудничества он предложил провести Дни Баку в Ташкенте и Дни Ташкента в Баку", - говорится в сообщении.

В свою очередь Мурадов высоко оценил благоустройство и озеленение Ташкента и выразил признательность за уважение и внимание к культуре Азербайджана, а также к более 40 тыс. азербайджанцев, проживающих в столице Узбекистана.

Стороны договорились продолжить практический диалог, развивать дружеские и партнерские отношения.