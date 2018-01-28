В Стамбуле был организован концерт в честь 100-летия создания АДР

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Стамбул. 28 января. REPORT.AZ/ Государственный Ансамбль танца Азербайджана выступил с концертной программой в Культурном Центре имени Яхьи Кямаля.

Как передает турецкое бюро Report, программа, посвященная столетию создания Азербайджанской Демократической Республики, была организована кружком "Хазафрем" (Hazarfem) и генеральным консульством Азербайджана в Стамбуле. Содействие в проведение концертной программы оказали министерство культуры и туризма и стамбульский муниципалитет Кючюкчекмечи.

Руководителем программы под названием "Мой Азербайджан" был народный артист Российской Федерации, всемирно известный хореограф Дикалу Музакаев. На мероприятии приняли участие главный консул Азербайджана в Стамбуле Мясим Гаджиев, главы и руководители муниципалитета Кючюкчекмечи, турецкие депутаты, представители дипломатического корпуса, интеллигенции, ученые и соотечественники, проживающие в Стамбуле.

Во время концертной программы, состоящей из двух частей, помимо народных танцев были поставлены театрализованные танцы на основе произведений Узеира Гаджибекова, Эмина Сабитоглу и других видных композиторов. Балет, состоящий из произведении имотивов "Аршин мал алан", “Гянджлик", "Тярякямя", "Чайчы", "Той", "Бахар", "Аг Чичяк", "Яйлыгларла лирик рягс" и “Кёроглу” был встречен бурными аплодисментами со стороны зрителей.

Вюсаля Аббасова