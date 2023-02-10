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В США состоялась презентация документального фильма о Шуше

В США состоялась презентация документального фильма о Шуше В столице США Вашингтоне состоялась презентация художественно-документального фильма "Горы Шуши покрыты туманом", посвященного культурной столице Азербайджана.
Kультурная политика
10 февраля 2023 г. 08:29
В США состоялась презентация документального фильма о Шуше

В столице США Вашингтоне состоялась презентация художественно-документального фильма "Горы Шуши покрыты туманом", посвященного культурной столице Азербайджана.

Как сообщает американское бюро Report, презентация, состоявшаяся в Американо-азербайджанской торговой палате, была организована посольством Азербайджана в США и Вашингтонским советом фортепианного искусства.

В церемонии приняли участие дипломаты посольств, аккредитованных в США, представители общественности, члены азербайджанской общины, в том числе студенты, обучающиеся в этой стране.

На мероприятии сначала минутой молчания почтили память жертв землетрясения в Турции.

Документальный фильм был создан при организационной поддержке Общественного объединения культурных связей "Неугасающий факел" (Sönməz Məşəl) и финансовой поддержке Агентства государственной поддержки НПО и Общественного телевидения Азербайджанской Республики в связи с объявлением 2022 года "Годом Шуши" в Азербайджанской Республике по распоряжению президента Ильхама Алиева.

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-da Şuşa barəsində sənədli film təqdim edilib

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