Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    В американском штате Мэриленд прошла презентация азербайджанской культуры

    Kультурная политика
    • 16 ноября, 2025
    • 01:56
    В американском штате Мэриленд прошла презентация азербайджанской культуры

    В рамках "Дня мультикультурализма" в американском штате Мэриленд была представлена культура Азербайджана.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу азербайджанской дипмиссии.

    Отмечается, что школьникам и педагогам представили богатое культурное наследие Азербайджана.

    "В презентации были подчеркнуты география, традиции, искусство и кухня Азербайджана, после чего был исполнен национальный танец "Узундере". Учителя и ученики проявили большой интерес и энтузиазм, что стало прекрасной возможностью познакомить местное сообщество с культурой Азербайджана", - подчеркнули в ведомстве.

    США штат Мэриленд азербайджанская культура
    Фото
    ABŞ-nin Merilənd ştatında Azərbaycan mədəniyyəti tanıdılıb

    Последние новости

    02:30

    Отборочный этап ЧМ-2026: Турция обыграла Болгарию, Испания разгромила Грузию

    Футбол
    02:14

    Швеция увеличит число подводных лодок и боевых кораблей в Балтийском море к 2030 году

    Другие страны
    01:56
    Фото

    В американском штате Мэриленд прошла презентация азербайджанской культуры

    Kультурная политика
    01:32

    СБ ООН 17 ноября проголосует по резолюции США в поддержку плана Трампа по Газе

    Другие страны
    01:15

    В Стамбуле при строительстве метро произошел обвал, есть погибший и пострадавшие - ОБНОВЛЕНО 2

    В регионе
    00:43

    МИД Бельгии: Мы глубоко обеспокоены нападением на посольство Азербайджана в Киеве

    Другие страны
    00:20

    Хакан Фидан: Вопрос по F-35 может быть решен в ближайшее время

    В регионе
    23:54

    Хакан Фидан: США внимательно следят за процессами на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    23:38

    Угроза взрыва в здании BFMTV оказалась ложной - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей