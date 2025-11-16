В американском штате Мэриленд прошла презентация азербайджанской культуры
Kультурная политика
- 16 ноября, 2025
- 01:56
В рамках "Дня мультикультурализма" в американском штате Мэриленд была представлена культура Азербайджана.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу азербайджанской дипмиссии.
Отмечается, что школьникам и педагогам представили богатое культурное наследие Азербайджана.
"В презентации были подчеркнуты география, традиции, искусство и кухня Азербайджана, после чего был исполнен национальный танец "Узундере". Учителя и ученики проявили большой интерес и энтузиазм, что стало прекрасной возможностью познакомить местное сообщество с культурой Азербайджана", - подчеркнули в ведомстве.
