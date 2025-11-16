ABŞ-nin Merilənd ştatında Azərbaycan mədəniyyəti tanıdılıb

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Mədəniyyət siyasəti
    • 16 noyabr, 2025
    • 01:22
    ABŞ-nin Merilənd ştatında "Multikurtual gün" çərçivəsində Azərbaycan mədəniyyəti tanıdılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın ABŞ-dəki səfirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, tədbirin keçirildiyi məktəbin şagird və müəllim heyətinə Azərbaycanın zəngin mədəni irsini təqdim edilib.

    "Təqdimatda Azərbaycanın coğrafiyası, ənənələri, incəsənəti və mətbəxi vurğulanıb, ardınca milli rəqsimiz olan "Uzundərə" ifa olunub. Müəllimlər və şagirdlər böyük maraq və həvəs göstəriblər ki, bu da Azərbaycanın mədəniyyətini icma ilə bölüşmək üçün gözəl bir fürsət yaradıb", - diplomatik nümayəndəlikdən qeyd edilib.

