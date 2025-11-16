ABŞ-nin Merilənd ştatında Azərbaycan mədəniyyəti tanıdılıb
Mədəniyyət siyasəti
- 16 noyabr, 2025
- 01:22
ABŞ-nin Merilənd ştatında "Multikurtual gün" çərçivəsində Azərbaycan mədəniyyəti tanıdılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın ABŞ-dəki səfirliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, tədbirin keçirildiyi məktəbin şagird və müəllim heyətinə Azərbaycanın zəngin mədəni irsini təqdim edilib.
"Təqdimatda Azərbaycanın coğrafiyası, ənənələri, incəsənəti və mətbəxi vurğulanıb, ardınca milli rəqsimiz olan "Uzundərə" ifa olunub. Müəllimlər və şagirdlər böyük maraq və həvəs göstəriblər ki, bu da Azərbaycanın mədəniyyətini icma ilə bölüşmək üçün gözəl bir fürsət yaradıb", - diplomatik nümayəndəlikdən qeyd edilib.
Son xəbərlər
01:38
BMT TŞ Trampın Qəzza planını dəstəkləyən qətnaməni noyabrın 17-də səsverməyə çıxaracaqDigər ölkələr
01:22
Foto
ABŞ-nin Merilənd ştatında Azərbaycan mədəniyyəti tanıdılıbMədəniyyət siyasəti
00:46
Belçika XİN: Kiyevdəki Azərbaycan səfirliyinə zərbə endirilməsindən dərin narahatlıq duyuruqDigər ölkələr
00:36
İstanbulda metro tikintisi zamanı çökmə baş verib, bir nəfər ölüb - YENİLƏNİB-2Region
00:24
Fransada BFMTV-nin binasında partlayış təhdidinin yalan olduğu üzə çıxıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
00:08
Fidan: "F-35"lərlə bağlı məsələ yaxın zamanda həll oluna bilərRegion
23:42
DÇ-2026: Türkiyə yığması pley-off mərhələsinə vəsiqəni təmin edibFutbol
23:41
Video
Bakıda yaşayış binasındakı yanğında zəhərlənən iki nəfər Kliniki Tibbi Mərkəzə yerləşdirilib - YENİLƏNİBHadisə
23:20