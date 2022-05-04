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В США пройдет выставка, посвященная армянскому вандализму в Карабахе

В США пройдет выставка, посвященная армянскому вандализму в Карабахе 5 мая в Нью-Йорке пройдет выставка, посвященная армянскому вандализму в Карабахе.
Kультурная политика
4 мая 2022 г. 08:53
В США пройдет выставка, посвященная армянскому вандализму в Карабахе

5 мая в Нью-Йорке пройдет выставка, посвященная армянскому вандализму в Карабахе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Notizie geopolitiche.

Отмечается, что куратором выставки является Анджело Букарелли, а фото и видео принадлежат режиссеру-документалисту Фабрицио Конти.

Издание подчеркивает, что всего 30 лет назад в азербайджанском городе Агдам проживало 60 тысяч человек: "Там был театр, кинотеатр и аэропорт. Сейчас эти места превратились в нагромождения природы, где нет признаков жизни. Все это поразило режиссера-документалиста Фабрицио Конти, решившего отправиться в столь загадочное, опасное, порой труднодоступное место. Его целью было запечатлеть опустошение тех мест, откуда ушли люди.

Таким образом, проект Конти широк: Заброшенный Агдам и его села, - лишь первый из серии репортажей, которые объединят разбросанные по миру города-призраки".

"Впервые я посетил Карабах в феврале 2021 года. Хотел начать свой проект с Агдама. Территория была заминирована и по этой причине меня сопровождала АNAMA, которая вела работы по разминированию. Трудно выразить словами то, что я увидел, впервые войдя в некогда процветающий город; по этой причине, возможно, я хотел, чтобы мои фотографии и видеосъемка "говорили" о систематических разрушениях - во время армянской оккупации - которые постепенно уничтожая ее, сделали Агдам самым большим городом-призраком в мире", - говорит Фабрицио Конти.

Данная выставка отдает дань уважения, самому известному из систематических разрушений в истории - Карфагена.

"Когда Конти решил посетить Агдам, - вспоминает куратор Анджело Букарелли, - чтобы внести свой вклад и возродить память о Карабахе, он шел к тишине заброшенного города, бросая вызов опасности, исходящей от заложенных повсюду мин. Сегодня эта территория уже не имеет секретов. Материал, собранный Конти, раскрывает художественный подход к соединению каждого отдельного изображения, как картины, не требующей ретуши.

Напомним, выставка откроется 5 мая с 17:00 до 21:00, которая будет включать каталог всех докладов, а также 25 фотографий режиссера-документалиста Фабрицио Конти.

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Версия на английском языке US to host exhibition reflecting Armenian vandalism in Karabakh
Версия на азербайджанском языке ABŞ-da erməni vəhşiliyini əks etdirən Qarabağ sərgisi keçiriləcək  

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