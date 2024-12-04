В Шуше прошла церемония закрытия Международной программы "Молодежная столица ОИС 2024"

В городе Шуше прошла церемония закрытия Международной программы "Шуша - Молодежная столица Организации исламского сотрудничества 2024", организованная совместно Министерством молодежи и спорта, Молодежным форумом ОИС и Министерством культуры.

В городе Шуше прошла церемония закрытия Международной программы "Шуша - Молодежная столица Организации исламского сотрудничества 2024", организованная совместно Министерством молодежи и спорта, Молодежным форумом ОИС и Министерством культуры.

Как передает корреспондент Report, на мероприятии выступили специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов, министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов, президент Молодежного форума ОИС Таха Айхан и другие.

Выступающие выразили благодарность молодежи из мусульманских стран за активное участие и подчеркнули гордость за проведение таких мероприятий в Шуше, культурной столице Азербайджана. Также была выделена значимость программы "Молодежная столица ОИС", которая с 2015 года укрепляет роль молодых лидеров в мусульманском мире.

В завершение символический ключ "Молодежной столицы" был передан представителям Марокко, где пройдет следующий молодежный форум.

В трехдневном мероприятии приняли участие около 300 официальных лиц, молодежи и волонтеров из стран-членов и стран-наблюдателей Организации исламского сотрудничества.

