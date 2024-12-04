О нас

В Шуше прошла церемония закрытия Международной программы "Молодежная столица ОИС 2024"

В Шуше прошла церемония закрытия Международной программы "Молодежная столица ОИС 2024" В городе Шуше прошла церемония закрытия Международной программы "Шуша - Молодежная столица Организации исламского сотрудничества 2024", организованная совместно Министерством молодежи и спорта, Молодежным форумом ОИС и Министерством культуры.
Kультурная политика
4 декабря 2024 г. 18:26
В Шуше прошла церемония закрытия Международной программы Молодежная столица ОИС 2024

В городе Шуше прошла церемония закрытия Международной программы "Шуша - Молодежная столица Организации исламского сотрудничества 2024", организованная совместно Министерством молодежи и спорта, Молодежным форумом ОИС и Министерством культуры.

Как передает корреспондент Report, на мероприятии выступили специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов, министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов, президент Молодежного форума ОИС Таха Айхан и другие.

Выступающие выразили благодарность молодежи из мусульманских стран за активное участие и подчеркнули гордость за проведение таких мероприятий в Шуше, культурной столице Азербайджана. Также была выделена значимость программы "Молодежная столица ОИС", которая с 2015 года укрепляет роль молодых лидеров в мусульманском мире.

В завершение символический ключ "Молодежной столицы" был передан представителям Марокко, где пройдет следующий молодежный форум.

В трехдневном мероприятии приняли участие около 300 официальных лиц, молодежи и волонтеров из стран-членов и стран-наблюдателей Организации исламского сотрудничества.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Фото"Şuşa - İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Gənclər Paytaxtı 2024” Beynəlxalq Proqramının bağlanış mərasimi keçirilib

Другие новости из категории

В рамках проекта Творческой мастерской Шуша состоялся тренинг для участников
ФотоВ рамках проекта "Творческой мастерской Шуша" состоялся тренинг для участников
4 декабря 2024 г. 14:03
На 21-й книжной ярмарке в Анкаре были презентованы книги, изданные Фондом Тюркской Культуры и Наследия
ФотоНа 21-й книжной ярмарке в Анкаре были презентованы книги, изданные Фондом Тюркской Культуры и Наследия
4 декабря 2024 г. 13:52
Посол: Проведение Недели итальянской кухни в Азербайджане открывает новые горизонты
Посол: Проведение Недели итальянской кухни в Азербайджане открывает новые горизонты
4 декабря 2024 г. 13:11
Завотделом: Азербайджан может стать лидером в сфере игровых технологий
Завотделом: Азербайджан может стать лидером в сфере игровых технологий
4 декабря 2024 г. 11:56
В 2025 году в Азербайджане пройдут Дни культуры Татарстана
В 2025 году в Азербайджане пройдут Дни культуры Татарстана
4 декабря 2024 г. 10:33
Азербайджанское искусство выпечки хлеба в тандыре признано нематериальным наследием ЮНЕСКО
Азербайджанское искусство выпечки хлеба в тандыре признано нематериальным наследием ЮНЕСКО
4 декабря 2024 г. 08:42
Представитель Саудовской Аравии: Избрание города Шуша молодежной столицей ОИС запомнится как знаменательное событие
Представитель Саудовской Аравии: Избрание города Шуша молодежной столицей ОИС запомнится как знаменательное событие
3 декабря 2024 г. 20:01
В городе Шуша стартовал Творческий марафон
В городе Шуша стартовал "Творческий марафон"
2 декабря 2024 г. 21:47
В Билясуваре состоялся 4-й фестиваль Индейка
ФотоВ Билясуваре состоялся 4-й фестиваль "Индейка"
30 ноября 2024 г. 18:40
В Доме Азербайджана в Праге будут обучать азербайджанским национальным танцам
В Доме Азербайджана в Праге будут обучать азербайджанским национальным танцам
30 ноября 2024 г. 15:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi