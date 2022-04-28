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В Шуше открылась выставка «Карабахские кони»

В Шуше открылась выставка «Карабахские кони» Сегодня в Шуше состоялось открытие выставки «Карабахские кони».
Kультурная политика
28 апреля 2022 г. 15:44
В Шуше открылась выставка «Карабахские кони»

Сегодня в Шуше открылась выставка «Карабахские кони» латвийской художницы Дацэ Штраусе.

Как передает Report, в открытии принял участие заместитель премьер-министра, министр обороны Латвии Артис Пабрикс, который находится с официальным визитом в Азербайджане.

«Я рад быть здесь, не только в Шуше, но и на выставке. Кони - это символ дружбы, свободы и мудрости. Это знаковая выставка, показатель возвращения Азербайджана в Шушу и установление мира и стабильности. Я увидел масштабные восстановительные работы, которые проводятся здесь», - сказал Пабрикс.

Временный поверенный в делах Латвии в Азербайджане Вийа Буше сказала : "Сегодня мы вместе открываем выставку латвийской художницы Дацэ Штраусе, посвященную известным своей красотой карабахским лошадям".

Сама художница добавила, что всегда думала о Карабахе и хотела побывать тут.

«Я очень рада оказаться тут. Я буду и дальше рисовать карабахских коней, чтобы показать их величие и красоту. Сам факт существования этой прекрасной породы говорит о том, что Карабах это Азербайджан", - заявила она.

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Версия на азербайджанском языке Şuşada “Qarabağ atları” sərgisi açılıb
Версия на английском языке Exhibition ‘Karabakh horses’ opens in Azerbaijan’s Shusha

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