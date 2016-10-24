В Сеуле пройдет вечер азербайджанской музыки

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ В столице Южной Кореи Сеуле пройдет вечер азербайджанской музыки.

Как сообщает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Южной Корее, концерт пройдет 9 ноября в рамках Дней тюркской культуры, в которых примут участие 5 стран, включая Азербайджан.

В рамках концерта состоятся выступления "Natiq ritm qrupu", международного ансамбля "Мугам", джазовой группы Эльчина Ширинова, Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца.