О нас

В Риге стартует выставка азербайджанских ковров "Тканый гранат: величественные ковры Азербайджана"

В Риге стартует выставка азербайджанских ковров "Тканый гранат: величественные ковры Азербайджана" В столице Латвии Риге сегодня стартует выставка азербайджанских ковров "Тканый гранат: величественные ковры Азербайджана".
Kультурная политика
2 ноября 2024 г. 16:19
В Риге стартует выставка азербайджанских ковров Тканый гранат: величественные ковры Азербайджана

В столице Латвии Риге сегодня стартует выставка азербайджанских ковров "Тканый гранат: величественные ковры Азербайджана".

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, на выставке в Рижском музее югендстиля, которая продлится до конца декабря, расскажут о традициях ковроткачества Азербайджана и представят несколько ковров ручной работы.

В частности будут представлены ковры, сотканные "Азерхалча" на основе работ художницы Самиры Аллахвердиевой.

Главным мотивом выставки является гранат – один из символов изобилия и единства в культуре Азербайджана.

"Изображение граната очень часто появляется как на тканых коврах, так и на различных произведениях искусства в Азербайджане. В Азербайджане также ежегодно проводится специальный "Праздник граната", - сказала координатор проектов Рижского музея югендстиля Юлия Трофимова.

Выставка организована в сотрудничестве с посольством Азербайджана в Латвии и компанией "Азерхалча".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Riqada Azərbaycan xalçalarının sərgisi açılır

Самое читаемое

Лидеры Турции и Венгрии посетят с визитами Кыргызстан для участия в саммите ОТГ
Лидеры Турции и Венгрии посетят с визитами Кыргызстан для участия в саммите ОТГ
1 ноября 2024 г. 08:01
В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение
В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение
1 ноября 2024 г. 18:16
С завтрашнего дня прекращается движение автотранспорта на полосах COP29 в Баку
С завтрашнего дня прекращается движение автотранспорта на полосах COP29 в Баку
31 октября 2024 г. 20:33
Всемирный банк: В Армении отмечается замедление экономического роста
Всемирный банк: В Армении отмечается замедление экономического роста
30 октября 2024 г. 22:44
Путешественница: В Карабахе гармонично сочетается историческая и современная архитектура
Путешественница: В Карабахе гармонично сочетается историческая и современная архитектура
28 октября 2024 г. 10:24
Дождливая погода в Азербайджане сохранится до полудня воскресенья
Дождливая погода в Азербайджане сохранится до полудня воскресенья
26 октября 2024 г. 21:36
COP29 станет крупнейшим мероприятием, которое когда-либо принимал Азербайджан
COP29 станет крупнейшим мероприятием, которое когда-либо принимал Азербайджан
29 октября 2024 г. 21:43
Путешественник из Великобритании: В Азербайджане очень трепетно относятся к историческим памятникам
Путешественник из Великобритании: В Азербайджане очень трепетно относятся к историческим памятникам
28 октября 2024 г. 10:45
Самира Мусаева: В Азербайджане должны быть разработаны механизмы возврата углеродных налогов
Самира Мусаева: В Азербайджане должны быть разработаны механизмы возврата углеродных налогов
31 октября 2024 г. 12:29
Температура воздуха в Баку завтра прогреется до 19 градусов
Температура воздуха в Баку завтра прогреется до 19 градусов
29 октября 2024 г. 12:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi