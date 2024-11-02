В Риге стартует выставка азербайджанских ковров "Тканый гранат: величественные ковры Азербайджана"

В столице Латвии Риге сегодня стартует выставка азербайджанских ковров "Тканый гранат: величественные ковры Азербайджана".

В столице Латвии Риге сегодня стартует выставка азербайджанских ковров "Тканый гранат: величественные ковры Азербайджана".

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, на выставке в Рижском музее югендстиля, которая продлится до конца декабря, расскажут о традициях ковроткачества Азербайджана и представят несколько ковров ручной работы.

В частности будут представлены ковры, сотканные "Азерхалча" на основе работ художницы Самиры Аллахвердиевой.

Главным мотивом выставки является гранат – один из символов изобилия и единства в культуре Азербайджана.

"Изображение граната очень часто появляется как на тканых коврах, так и на различных произведениях искусства в Азербайджане. В Азербайджане также ежегодно проводится специальный "Праздник граната", - сказала координатор проектов Рижского музея югендстиля Юлия Трофимова.

Выставка организована в сотрудничестве с посольством Азербайджана в Латвии и компанией "Азерхалча".