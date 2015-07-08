День Азербайджана cостоится в рамках EXPO-2015 в Милане

Баку 8 июля. REPORT.AZ/ День Азербайджана состоится в рамках выставки EXPO-2015 в итальянском Милане 9 июля.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт EXPO-2015, в рамках мероприятия пройдет концерт, посвященный великому азербайджанскому композитору Гара Гараеву.

После концерта, гости мероприятия смогут ознакомиться с блюдами азербайджанской кухни.

Также ожидается, что на открытии Дня Азербайджана в рамках EXPO-2015 примет участие первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева.