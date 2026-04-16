Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    В Рабате открылась выставка под названием "Вдохновляясь Азербайджаном: взгляд из Марокко"

    Kультурная политика
    • 16 апреля, 2026
    • 00:11
    В Рабате открылась выставка под названием Вдохновляясь Азербайджаном: взгляд из Марокко

    В знаменитой галерее "Баб-эр-Руа" в марроканской столице Рабате состоялось открытие выставки под названием "Вдохновляясь Азербайджаном: взгляд из Марокко".

    Как сообщает Report, мероприятие было организовано Посольством Азербайджана в Марокко в рамках "Года градостроительства и архитектуры".

    На выставке были представлены работы 13 марокканских художников. Уникальность экспозиции заключается в том, что авторы работ никогда не посещали Азербайджан, а составили свое видение о нашей стране на основе собранных теоретических и визуальных материалов.

    В представленных работах природа, культура и традиции Азербайджана представлены каждым художником в индивидуальном стиле. В ряде картин присутствуют отсылки к известным азербайджанским личностям.

    В рамках мероприятия гостям также были представлены образцы азербайджанской кухни.

    На церемонии открытия художникам, чьи работы представлены на выстаке, были вручены сертификаты и сувениры.

    Экспозиция открыта для широкой аудитории до 18 апреля.

    Посольство Азербайджана в Марокко художественная выставка
    Фото
    Rabat şəhərində "Azərbaycandan ilhamlanaraq: Mərakeş baxışı" adlı sərginin açılışı keçirilib

    Последние новости

    00:53
    Фото

    В Лянкаране на одном и том же участке произошли две аварии, есть погибший и пострадавшие

    Происшествия
    00:38

    Сенат США не поддержал резолюцию о прекращении военных действий против Ирана

    Другие страны
    00:12

    В США заявили о замедлении подготовки мер безопасности к ЧМ-2026 из-за шатдауна

    Другие страны
    00:11
    Фото

    Kультурная политика
    23:51
    Фото

    Состоялась премьера исторического художественного фильма "Акинак"

    Культура
    23:44

    Бесент: Арабские страны готовы возобновить поставки нефти после открытия Ормуза

    Другие страны
    23:29

    USA Today: Пентагон тайно готовится к возможной операции на Кубе

    Другие страны
    23:20

    Нуман Куртулмуш: ООН утратила способность останавливать войны

    В регионе
    23:11

    Зеленский по итогам "Рамштайна": Норвегия выделит Украине $500 млн на дроны

    Другие страны
    Лента новостей