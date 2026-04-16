В Рабате открылась выставка под названием "Вдохновляясь Азербайджаном: взгляд из Марокко"

В знаменитой галерее "Баб-эр-Руа" в марроканской столице Рабате состоялось открытие выставки под названием "Вдохновляясь Азербайджаном: взгляд из Марокко".

Как сообщает Report, мероприятие было организовано Посольством Азербайджана в Марокко в рамках "Года градостроительства и архитектуры".

На выставке были представлены работы 13 марокканских художников. Уникальность экспозиции заключается в том, что авторы работ никогда не посещали Азербайджан, а составили свое видение о нашей стране на основе собранных теоретических и визуальных материалов.

В представленных работах природа, культура и традиции Азербайджана представлены каждым художником в индивидуальном стиле. В ряде картин присутствуют отсылки к известным азербайджанским личностям.

В рамках мероприятия гостям также были представлены образцы азербайджанской кухни.

На церемонии открытия художникам, чьи работы представлены на выстаке, были вручены сертификаты и сувениры.

Экспозиция открыта для широкой аудитории до 18 апреля.