В Приморском национальном парке представлен Туркменский кулинарный павильон.

Как сообщает Report, в презентации приняли участие официальные лица министерств культуры двух стран, деятели культуры и искусства, а также жители города.

В павильоне представлена национальная кухня Туркменистана.

После демонстрации состоялась концертная программа в исполнении деятелей искусства Туркменистана.

Отметим, что Дни культуры Туркменистана в Азербайджане завершатся завтра в Гяндже.