    Kультурная политика
    • 14 октября, 2025
    • 17:45
    В Приморском национальном парке представлен Туркменский кулинарный павильон

    В Приморском национальном парке представлен Туркменский кулинарный павильон.

    Как сообщает Report, в презентации приняли участие официальные лица министерств культуры двух стран, деятели культуры и искусства, а также жители города.

    В павильоне представлена национальная кухня Туркменистана.

    После демонстрации состоялась концертная программа в исполнении деятелей искусства Туркменистана.

    Отметим, что Дни культуры Туркменистана в Азербайджане завершатся завтра в Гяндже.

    Dənizkənarı Milli Parkda Türkmənistan Kulinariya pavilyonu təqdim olunub

