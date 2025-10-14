В Приморском национальном парке представлен Туркменский кулинарный павильон
- 14 октября, 2025
- 17:45
В Приморском национальном парке представлен Туркменский кулинарный павильон.
Как сообщает Report, в презентации приняли участие официальные лица министерств культуры двух стран, деятели культуры и искусства, а также жители города.
В павильоне представлена национальная кухня Туркменистана.
После демонстрации состоялась концертная программа в исполнении деятелей искусства Туркменистана.
Отметим, что Дни культуры Туркменистана в Азербайджане завершатся завтра в Гяндже.
