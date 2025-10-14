Dənizkənarı Milli Parkda Türkmənistan Kulinariya pavilyonu təqdim olunub
Mədəniyyət siyasəti
- 14 oktyabr, 2025
- 17:29
Dənizkənarı Milli Parkda Türkmənistan Kulinariya pavilyonu təqdim olunub.
"Report"un məlumatına görə, təqdimatda iki ölkənin Mədəniyyət nazirliklərinin rəsmiləri, mədəniyyət və incəsənət xadimləri və şəhər sakinləri iştirak ediblər.
Pavilyonda Türkmənistanın milli mətbəxi nümayiş etdirilib.
Nümayişin ardınca Türkmənistanın incəsənət xadimlərinin ifasında konsert proqramı olub.
Qeyd edək ki, Azərbaycanda Türkmənistan Mədəniyyəti Günlərinə sabah Gəncə şəhərində yekun vurulacaq.
