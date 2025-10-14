İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Dənizkənarı Milli Parkda Türkmənistan Kulinariya pavilyonu təqdim olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    • 14 oktyabr, 2025
    • 17:29
    Dənizkənarı Milli Parkda Türkmənistan Kulinariya pavilyonu təqdim olunub

    Dənizkənarı Milli Parkda Türkmənistan Kulinariya pavilyonu təqdim olunub.

    "Report"un məlumatına görə, təqdimatda iki ölkənin Mədəniyyət nazirliklərinin rəsmiləri, mədəniyyət və incəsənət xadimləri və şəhər sakinləri iştirak ediblər.

    Pavilyonda Türkmənistanın milli mətbəxi nümayiş etdirilib.

    Nümayişin ardınca Türkmənistanın incəsənət xadimlərinin ifasında konsert proqramı olub.

    Qeyd edək ki, Azərbaycanda Türkmənistan Mədəniyyəti Günlərinə sabah Gəncə şəhərində yekun vurulacaq.

    Türkmənistan kulinariya Mədəniyyət günləri Azərbaycan
    Foto
    В Приморском национальном парке представлен Туркменский кулинарный павильон

    Son xəbərlər

    18:17

    IMF Azərbaycanın 2025-2026-cı illər üçün CƏB-nin profisiti üzrə proqnozu yenidən nəzərdən keçirib

    Maliyyə
    18:11

    IMF 2030-cu ilə qədər Azərbaycanda inflyasiyanın 4 %-ə qədər azalacağını gözləyir

    Maliyyə
    18:10
    Foto

    Azərbaycan və Serbiya arasında hərbi əməkdaşlığın gücləndirilməsi müzakirə olunub

    Hərbi
    18:09

    Madaqaskar hərbçiləri hakimiyyəti öz əllərinə aldıqlarını bildiriblər - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    18:05

    "Bank of Baku" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    17:56
    Foto

    Qarabağda keçirilən "Mənəvi dəyərlər" həftəsi başa çatıb

    Din
    17:55

    "Xalq Bank"ın xalis mənfəəti 5 %-ə yaxın azalıb

    Maliyyə
    17:50

    Aİ rəsmisi: "Tomahawk"ların tədarükü də daxil olmaqla, Ukraynaya istənilən dəstək alqışlanır

    Digər ölkələr
    17:49

    IMF 2025-ci ildə Azərbaycanın iqtisadi artım proqnozlarını yenidən nəzərdən keçirib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti