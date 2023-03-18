В павильоне "Азербайджан" на ВДНХ отметили праздник Новруз

В павильоне "Азербайджан" на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) отметили национальный праздник Новруз.

В павильоне "Азербайджан" на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) отметили национальный праздник Новруз.

Как сообщает российское бюро Report, организатором мероприятия выступило руководство павильона "Азербайджан" на ВДНХ.

Гостям рассказали про традиции празднования Новруза в Азербайджане. Организаторы провели мастер-классы по украшению традиционных сладостей, азербайджанским народным танцам. Гостям выпала возможность насладиться выступлениями лауреатов городских и международных танцевальных конкурсов.