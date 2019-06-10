В парке Центра Гейдара Алиева открылась выставка известного фотографа Резы Дегати - ФОТО

10 июня в парке Центра Гейдара Алиева открылась выставка известного фотографа Резы Дегати «Дух огня. Приглашение к визуальному путешествию».

Как передаёт Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выступая на церемонии открытия, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров отметил, что на нынешней выставке представлены фотоснимки известного фотографа, отражающие различные периоды истории и культуры Азербайджана. Выражая автору признательность за активное участие в проектах Фонда Гейдара Алиева, он сказал: «Реза Дегати всегда находился в горячих точках мира. Работы художника демонстрировались в различных странах мира, в том числе на выставках во Франции. С помощью его фотографий мы смогли донести до мировой общественности правду об Азербайджане. Посредством этих фотографий до внимания мировой общественности, наряду с различными регионами Азербайджана, доводятся карабахские реалии, Ходжалинская трагедия».

Выразив признательность за добрые слова, фотограф, подчеркнул, что еще 42 года назад побывал в Азербайджане. Сообщив, что за минувший период объездил различные страны мира, Реза Дегати отметил, что восхищен развитием, которое наблюдается в Азербайджане. «Азербайджан является страной, обладающей большой культурой. Самое большое его богатство – это люди. При поддержке Фонда я объездил Азербайджан и постарался отразить в фотографиях красоту, богатство, культуру этого края. Выражаю признательность президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за эту поддержку», - сказал Реза Дегати.

Затем участники мероприятия ознакомились с выставкой.

Известный фотожурналист Реза Дегати уже более сорока лет путешествует по миру. Работы Р.Дегати, живущего в Париже и являющегося автором 30 книг, демонстрируются во всем мире. Как исследователь Общества National Geographic, Реза Дегати получил ряд международных наград. Он удостоен медали «Слава» Университета Миссури и звания почетного доктора Американского университета Парижа. За проявленные заслуги правительство Франции наградило его Национальным рыцарским орденом.

Работы Резы Дегати представлены также в ряде проектов, реализованных по инициативе Фонда Гейдара Алиева. В 2013 году в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже открылась организованная Фондом выставка Резы Дегати «Азербайджан – край толерантности». Впоследствии эта выставка демонстрировалась в Москве, а также в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и Европейском парламенте в Брюсселе. А в 2014 в Париже состоялась выставка Резы Дегати «Азербайджан – привлекательность огня».