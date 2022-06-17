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В Париже прошла премьера фильма "Дорога, ведущая в Карабах"

В Париже прошла премьера фильма "Дорога, ведущая в Карабах" Фильм "Дорога, ведущая в Карабах" был показан в Азербайджанском культурном центре в Париже, Франция.
Kультурная политика
17 июня 2022 г. 04:13
В Париже прошла премьера фильма Дорога, ведущая в Карабах

Фильм "Дорога, ведущая в Карабах" был показан в Азербайджанском культурном центре в Париже, Франция.

Как передает местное бюро Report, в премьере, организованной посольством Азербайджанской Республики во Франции и французским телеканалом "Ere TV", приняли участие посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев, исполнительный директор "Ere TV" Шокри Амри, французские профессора, журналисты и другие.

Посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев сказал, что путь, ведущий к Карабаху, был непростым, и возвращение наших земель стало возможным благодаря единству народа, храбрым воинам и успешной политике нашего главнокомандующего. Он рассказал об истории освобожденных земель, Карабахском ханстве и значении Шуши для азербайджанского народа.

Исполнительный директор "Ere TV" Шокри Амри, подробно рассказал о съемках фильма. Сотрудники канала побывали в Физули, Агдаме и Шуше, увидели последствия военных бедствий, в течение недели день и ночь работали не покладая рук.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFransada “Qarabağa aparan yol” filmi nümayiş etdirilib

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