В Париже открылась выставка азербайджанских художников "Искусство во имя более зеленого будущего"

В столице Франции Париже состоялась церемония открытия выставки работ азербайджанских художников "Искусство во имя более зеленого будущего".

В столице Франции Париже состоялась церемония открытия выставки работ азербайджанских художников "Искусство во имя более зеленого будущего".

Как сообщает европейское бюро Report, в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" посольство Азербайджана во Франции организовало мероприятие, в котором приняли участие посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев, французские деятели искусства и другие гости.

В своем выступлении Лейла Абдуллаева подчеркнула вклад Азербайджана как надежного и ответственного члена международного сообщества в борьбу с последствиями климатических изменений. Она также напомнила, что 2024 год в Азербайджане объявлен "Годом солидарности во имя зеленого мира".

На выставке были представлены работы народного художника Азербайджана Сакита Мамедова, а также произведения Ханлара Асадуллаева, Нармин Насибовой, Агшина Кязымова, Махира Гафарова, Нихада Агазаде, Чинары Бахшиевой-Джафаровой, Айнур Мамедовой, а также молодых талантов Назили Фарзуллаевой и Марьям Абдуллы.