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В Париже открылась выставка азербайджанских художников "Искусство во имя более зеленого будущего"

В Париже открылась выставка азербайджанских художников "Искусство во имя более зеленого будущего" В столице Франции Париже состоялась церемония открытия выставки работ азербайджанских художников "Искусство во имя более зеленого будущего".
Kультурная политика
29 ноября 2024 г. 18:53
В Париже открылась выставка азербайджанских художников Искусство во имя более зеленого будущего

В столице Франции Париже состоялась церемония открытия выставки работ азербайджанских художников "Искусство во имя более зеленого будущего".

Как сообщает европейское бюро Report, в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" посольство Азербайджана во Франции организовало мероприятие, в котором приняли участие посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев, французские деятели искусства и другие гости.

В своем выступлении Лейла Абдуллаева подчеркнула вклад Азербайджана как надежного и ответственного члена международного сообщества в борьбу с последствиями климатических изменений. Она также напомнила, что 2024 год в Азербайджане объявлен "Годом солидарности во имя зеленого мира".

На выставке были представлены работы народного художника Азербайджана Сакита Мамедова, а также произведения Ханлара Асадуллаева, Нармин Насибовой, Агшина Кязымова, Махира Гафарова, Нихада Агазаде, Чинары Бахшиевой-Джафаровой, Айнур Мамедовой, а также молодых талантов Назили Фарзуллаевой и Марьям Абдуллы.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani artists showcase "Art for a Greener Future" in Paris
Версия на азербайджанском языке ФотоParisdə azərbaycanlı rəssamların "Daha yaşıl gələcək naminə incəsənət" adlı sərgisi açılıb

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