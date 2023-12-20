В Пакистане состоялся показ документального фильма "Легенда о Хары-бюльбюль"

В Пакистане состоялся показ документального фильма "Легенда о Хары-бюльбюль", посвященного истории, культуре и традициям города Шуша

В Пакистане состоялся показ документального фильма "Легенда о Хары-бюльбюль", посвященного истории, культуре и традициям города Шуша.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Пакистане.

В мероприятии в Национальном университете современных языков Пакистана приняли участие послы и сотрудники посольств стран-членов Организации тюркских государств, руководство университета и студенты.

Перед показом фильма выступил посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов, который подчеркнул, что древний город Шуша является одним из важных центров исторической, культурной, общественной и политической жизни Азербайджана.

Дипломат рассказал, что цветок Хары-бюльбюль, растущий в Шуше, стал символом освобождения Карабаха от оккупации.

Фильм, съемки которого проходили в Шуше, включает интервью с рядом видных деятелей культуры и искусства об истории города, выдающихся исторических личностях, проживавших в Шуше. В фильме также приводятся мнения западных ученых о культуре Востока, азербайджанской литературе, мугаме и пр.

Документальный фильм снят по инициативе посольства Азербайджана в Швеции, при поддержке Национальной комиссии Азербайджана по делам ЮНЕСКО и Министерства культуры.