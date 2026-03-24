Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    Kультурная политика
    • 24 марта, 2026
    • 07:46
    В ООН открылась выставка работ молодых азербайджанских художников

    В штаб-квартире Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке состоялась церемония открытия выставки "Искусство для культурной дипломатии: Азербайджан - место слияния Востока и Запада", в рамках которой экспонируются работы молодых азербайджанских художников.

    Как сообщает американское бюро Report, мероприятие было организовано по случаю Международного дня Новруза.

    В церемонии приняли участие послы и дипломаты стран-членов, официальные лица ООН, азербайджанские студенты, обучающиеся в США, члены общины и представители местной общественности.

    Выступивший на мероприятии постоянный представитель Азербайджана при ООН Тофиг Мусаев подчеркнул значение праздника Новруз для азербайджанского народа и его культурного наследия. Он поблагодарил молодых художников, воспевающих в своих произведениях культуру, искусство и традиции Азербайджана, и пожелал им успехов.

    В завершение азербайджанским художникам Мехрибан Алышовой, Интигаму Агаеву, Джамиле Гаджиевой, Ренату Шарифли, Махмуду Мустафаеву, Наргиз Ахмедовой, Асме Гушад, Гюлар Мамедовой и Сакине Джафарли были вручены сертификаты.

    Выставка азербайджанских художников Организация Объединённых Наций (ООН) постоянное представительство Азербайджана при ООН Тофиг Мусаев Открытие выставки
    Фото
    BMT-də azərbaycanlı gənc rəssamların işlərindən ibarət sərgi açılıb
    Последние новости

