В ООН открылась выставка работ молодых азербайджанских художников

В штаб-квартире Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке состоялась церемония открытия выставки "Искусство для культурной дипломатии: Азербайджан - место слияния Востока и Запада", в рамках которой экспонируются работы молодых азербайджанских художников.

Как сообщает американское бюро Report, мероприятие было организовано по случаю Международного дня Новруза.

В церемонии приняли участие послы и дипломаты стран-членов, официальные лица ООН, азербайджанские студенты, обучающиеся в США, члены общины и представители местной общественности.

Выступивший на мероприятии постоянный представитель Азербайджана при ООН Тофиг Мусаев подчеркнул значение праздника Новруз для азербайджанского народа и его культурного наследия. Он поблагодарил молодых художников, воспевающих в своих произведениях культуру, искусство и традиции Азербайджана, и пожелал им успехов.

В завершение азербайджанским художникам Мехрибан Алышовой, Интигаму Агаеву, Джамиле Гаджиевой, Ренату Шарифли, Махмуду Мустафаеву, Наргиз Ахмедовой, Асме Гушад, Гюлар Мамедовой и Сакине Джафарли были вручены сертификаты.