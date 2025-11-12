В Нахчыване будет восстановлен мавзолей Гусейна Джавида
Kультурная политика
- 12 ноября, 2025
- 20:08
В Нахчыване будет восстановлен мавзолей, воздвигнутый над могилой азербайджанского поэта, драматурга Гусейна Джавида.
Об этом сообщает нахчыванское бюро Report.
В связи с этим Министерство культуры Нахчыванской Автономной Республики объявило тендер на разработку проектно-сметной документации для реставрационных и консервационных работ в мавзолее.
