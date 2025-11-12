В Нахчыване будет восстановлен мавзолей Гусейна Джавида

В Нахчыване будет восстановлен мавзолей, воздвигнутый над могилой азербайджанского поэта, драматурга Гусейна Джавида.

Об этом сообщает нахчыванское бюро Report.

В связи с этим Министерство культуры Нахчыванской Автономной Республики объявило тендер на разработку проектно-сметной документации для реставрационных и консервационных работ в мавзолее.