    Hüseyn Cavidin məqbərəsi bərpa olunacaq

    Mədəniyyət siyasəti
    • 12 noyabr, 2025
    • 19:53
    Hüseyn Cavidin məqbərəsi bərpa olunacaq

    Naxçıvan şəhərində Azərbaycan şairi, dramaturq Hüseyn Cavidin qəbri üzərində ucaldılmış məqbərə bərpa olunacaq.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosu xəbər verir.

    Bununla əlaqədar olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən məqbərədə bərpa konservasiya işlərinin aparılması üçün layihə smeta sənədlərinin hazırlanması ilə bağlı satınalma elan olunub.

    Hüseyn Cavid Məqbərə Naxçıvan
    В Нахчыване будет восстановлен мавзолей Гусейна Джавида

