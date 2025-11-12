Hüseyn Cavidin məqbərəsi bərpa olunacaq
Mədəniyyət siyasəti
- 12 noyabr, 2025
- 19:53
Naxçıvan şəhərində Azərbaycan şairi, dramaturq Hüseyn Cavidin qəbri üzərində ucaldılmış məqbərə bərpa olunacaq.
Bu barədə "Report"un yerli bürosu xəbər verir.
Bununla əlaqədar olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən məqbərədə bərpa konservasiya işlərinin aparılması üçün layihə smeta sənədlərinin hazırlanması ilə bağlı satınalma elan olunub.
Son xəbərlər
20:51
Ərdoğan Gürcüstan Prezidenti ilə telefon danışığı aparıbRegion
20:51
ABŞ İranın raket potensialını dəstəkləyən şəxslərə və şirkətlərə qarşı sanksiyalar tətbiq edibDigər ölkələr
20:36
Foto
Azərbaycan karateçisi İslamiadanın qalibi olubFərdi
20:35
Türkiyənin tanınmış musiqiçisi vəfat edibRegion
20:32
Ukrayna XİN: Rusiya ilə sülh danışıqları rəsmi şəkildə dayandırılıbDigər ölkələr
20:28
Misirdə Qəzzanın bərpasına dair beynəlxalq konfrans keçiriləcəkDünya
20:17
Ermənistan-Azərbaycan sərhədində baş verən yanğın davam edirHadisə
20:10
Özbəkistan TDT-nin Ağsaqqallar Şurasının gücləndirilməsi üzrə "yol xəritəsi"nin hazırlanmasını təklif edibRegion
20:06
Foto