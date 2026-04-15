В Национальном музее ковра открылась персональная выставка "Образ, запечатленный в памяти"
Kультурная политика
- 15 апреля, 2026
- 11:27
В Азербайджанском национальном музее ковра при поддержке глобального домена ART открылась персональная выставка мультидисциплинарной художницы Мадины Гасымовой под названием "Образ, запечатленный в памяти".
Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие Лейла Алиева и Алена Алиева.
Выступившая на церемонии открытия выставки директор Национального музея ковра Амина Меликова отметила, что на выставке представлены 28 работ, созданных художницей за последние пять лет.
Выставка продлится до 15 мая.
Последние новости
12:00
Армандс Краузе: Латвия готова содействовать в восстановлении лесов в Карабахе - ИНТЕРВЬЮВнешняя политика
11:58
Линь Цзянь: КНР не оказывает военную поддержку Ирану, все обвинения - чистая выдумкаДругие страны
11:57
Anglo Asian Mining в I квартале увеличила добычу меди в Азербайджане почти в 7 разПромышленность
11:56
В Азербайджане за три месяца из оборота изъяты наркотики на 76 млн манатовПроисшествия
11:56
Самвел Карапетян начал процесс отказа от всех гражданств, помимо армянскогоВ регионе
11:55
Землетрясение магнитудой выше 5,9 зафиксировано у берегов Коста-РикиДругие страны
11:53
Фото
Азербайджан принял участие в создании инвестиционной платформы "Galaxy Orientis"Финансы
11:51
В Ясамале 31 обнаруженный памятник может быть взят под госохрануKультурная политика
11:46