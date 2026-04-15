В Национальном музее ковра открылась персональная выставка "Образ, запечатленный в памяти"

В Азербайджанском национальном музее ковра при поддержке глобального домена ART открылась персональная выставка мультидисциплинарной художницы Мадины Гасымовой под названием "Образ, запечатленный в памяти".

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие Лейла Алиева и Алена Алиева.

Выступившая на церемонии открытия выставки директор Национального музея ковра Амина Меликова отметила, что на выставке представлены 28 работ, созданных художницей за последние пять лет.

Выставка продлится до 15 мая.