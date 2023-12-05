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В Национальном музее ковра Азербайджана открылась выставка “Ковры Западного Азербайджана: историческая память узора"

В Национальном музее ковра Азербайджана открылась выставка “Ковры Западного Азербайджана: историческая память узора" 19:39
Kультурная политика
5 декабря 2023 г. 20:01
В Национальном музее ковра Азербайджана открылась выставка “Ковры Западного Азербайджана: историческая память узора

В Азербайджанском Национальном музее ковра открылась выставка “Ковры Западного Азербайджана: историческая память узора”.

Как сообщает Report, мероприятие проводится в рамках 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева при совместной организации Министерства культуры, Азербайджанского Национального музея ковра и Общины Западного Азербайджана.

На выставке представлены сотканные разными мастерами в районах и селах Гёйчинского, Зангезурского, Агбабинского, Пембекского и Лорунского махалов Западного Азербайджана 21 ковер и ковровые изделия с известными композициями.

Это ковры “Гасымушагы”, “Лампа”, “Муган”, “Губадлы”, “Гянджа” и др., которые наши соотечественники, вынужденно депортированные с родных земель, привезли с собой и сохранили как дорогие, священные предметы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Milli Xalça Muzeyində “Qərbi Azərbaycan xalçaları: tarixi naxış yaddaşımız” sərgisi açılıb

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