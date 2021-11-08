В Москве состоялось открытие выставки картин "Харыбюльбюль"

В Оранжерее Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" состоялось открытие выставки картин "Харыбюльбюль", посвященной ко дню победы азербайджанской армии во ll Карабахской войне.

В Оранжерее Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" состоялось открытие выставки картин "Харыбюльбюль", посвященной ко дню победы азербайджанской армии во ll Карабахской войне.

Как сообщает российское бюро Report, организатором мероприятия выступило Азербайджанское молодёжное объединение России ( АМОР ).

Со вступительными словами выступил исполнительный секретарь АМОР Джейхун Гусейнов. Он выразил благодарность всем участникам мероприятия и отметил значимость проводимой выставки, которая посвящена победе Азербайджана в 44-дневной войне.

Директор Ботанического сада Алексей Ретеюм отметил, что сегодняшний день также является праздником для ботанического сада. По его мнению, каждый проект, организованный АМОР, имеет особое значение: "Сегодня здесь представлены самые красивые работы. Мы давно сотрудничаем с Азербайджанской молодежной организацией России. Каждое мероприятие, провозимое здесь, это большое событие для нас. Я очень люблю Азербайджан, это одна из самых любимых моих стран".

На выставке экспонировались работы российских и азербайджанских художников.