В Москве состоялось открытие выставки Гамы Маликовой

GamEl art и галерея SNEG организовали выставку азербайджанской художницы Гамы Маликовой.

GamEl art и галерея SNEG организовали выставку азербайджанской художницы Гамы Маликовой.

Об этом сообщает российское бюро Report .

Г.Маликова, говоря о главной идеи выставки, отметила, что ей хотелось сделать работы, которые будут вписываться в любой интерьер.

"Коллекция называется Blossom - цветение. Такие работы популярны и очень красиво смотрятся в интерьере. Эти работы создаются по моей персональной разработке", - сказала она.

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу отметил, что работы, представленные на выставке очень необычные: "Здесь очень много выдумки, новых материалов, это очень современно и элитно и вызывают большой интерес. Это будет иметь успех и хочется пожелать, чтобы этот успех вдохновил художницу на новые работы".

В беседе с сотрудником российского бюро Report, заслуженный деятель искусств России Юлий Гусман рассказал о своих впечатлениях о творчестве художницы: "Когда я впервые увидел искусство Гамы Маликовой я был удивлен. Я очень горжусь, что ее работы удивительны и прославляют мир".

Владелец галереи SNEG Александр Филиппов отметил, что идея организовать выставку работ Маликовой появилась давно: "Сегодня творчеству Гамы Мальковой исполняется 20 лет и идею сделать выставку с ней возникла давно, но из-за загруженности никак не получалось. Она сочетает в себе не только художественные способности, но и блестяще реализует их в технике своего исполнения".